【KTSF 張麗月報導】

打破美國建國200年歷史,華裔吳弭(Michelle Wu)週二宣誓成為波士頓市長。

父母來自台灣的吳弭,週二宣誓成為波士頓市長,她也是波士頓市首位少數族裔女市長。

吳弭說:「我首次踏足市政廳時感覺渺小,但今天我在這大樓,卻見到事有可為,見到所有公務員與我們同行。」

吳弭對該市提出的政策建議包括免費乘搭公共交通工具,以及促使租金穩定。

吳弭的父母是台灣移民,她就在芝加哥長大,其後移居波士頓,入讀哈佛大學和哈佛法律學院。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。