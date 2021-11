國會眾議員Jackie Speier宣布不再角逐連任（視頻）

【KTSF 馮政浩報導】

擔任了七屆國會眾議員的Jackie Speier宣布明年不再角逐連任,到2021年底任期結束,就會退下約40年的公職生涯。

Speier透過Twitter宣布她準備退休,她回憶加入服務群眾的原因,是目睹上司國會議員Leo Ryan遇害事件,得到啟發,承諾服務大眾。

1978年,Speier是Ryan的助理,一起到南美洲圭亞那,調查自稱人民神殿教領袖的Jim Jones,懷疑他侵犯追隨者人權。

結果Ryan及幾名同行者被殺,Speier也受槍傷,Jones其後毒殺自己以及900多名追隨者。

其後Speier成功競選公職,在投身公職約40年之後,她週二宣布不再競選連任。

Speier說:「是時候回家,是時候超越只當一個週末太太、媽媽、朋友,我感到有特殊的榮幸,近40年來能代表聖馬刁和舊金山的民眾,在幾乎每一個層面的政府中。」

71歲的Speier曾經擔任過聖馬刁縣參事、加州州議員,2008年當選國會眾議員,直到現在。

她被視為眾議院議長普洛西的緊密盟友之一。

過去幾個星期有幾名民主黨籍,國會眾議員相繼宣布退休,明年不參加中期競選。

