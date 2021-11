基建法案簽署生效 華裔小商業主能否受惠（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

1.2萬億元的基建法案週一簽署生效後,意味著大批的政府工程合約也將啟動招標作業,華裔小商業主是否也能從中找到商機?要如何在這項法案中受惠呢?本台訪問了專門協助亞裔小商業的非牟利機構,為大家解讀。

拜登總統週一正式簽署1.2萬億元基建法案,將於未來五年注入5,500億元,在全美社會基建工程設施項目,讓整個工程相關行業都非常振奮,這對於華裔小商業來說意味著甚麼?

加州小商業技術援助計劃黃文傑(Porter Wong)說:「(有沒有可能小商業也可以(從中得到一些合約呢?)對這次對小商業來講,是一個很好的機會,因為現在大概估計,這個新的基礎建設法案裡面,大概會有390億會送到加州來,然後還有一個好消息就是,大概兩三個月以前,我們拜登總統做了一個行政命令,就是要把15%的政府合約是給小商業,加州州長也簽署一個新的法案,就是州政府的合約25%是小商業。」

由於政府所有的工程項目都會公開招標,想要分到這塊大餅,首先要透過聯邦政府、州政府,或是縣市政府網站,去找尋合資格的項目來投標,而政府合約不僅有特定份額,是保留給小商業,對特定條件的小商業,還提供招標優惠bid advantage,有優勢跟大公司競爭。

黃文傑說:「因為不同的項目就有不一樣的招標優勢給小商業,例如有些項目是給10%招標優勢,有些是5%的優勢。」

舉例來說,當一個工程招標時,規定給符合資格的小商業10%的招標優勢,如果同時有一家大公司和一家小商業都寫投標一百萬,那麼這家小商業者,因為有10%優勢,便會被視為以90萬元投標,比大公司標價還低,那麼這家小商業就會得標,但實際上能拿到工程款

仍然是一百萬元。

不過要享有優惠,必須向提供合約的政府單位申請合資格的商業證明,不同的合約資格不同,可以受惠的對象範圍很廣泛。

黃文傑說:「商業的結構,就是你公司到底是不是少數民族,或者是女生是不是佔大部分股份,或者你是不是退伍軍人這方面,所以它都有很多不同的優惠,給各種需要受到幫助的小商業。」

好處是申請到資格證明後,會被列入該政府機構的資料庫,以後也會收到投標邀請,雖然申請手續繁瑣,但還是值得做,想投標聯邦政府工程合約者,可以上網到http://sba.gov查詢。

想投標加州政府合約者,可以上網到http://business.ca.gov,另外地方縣市政府的合約,則要到該機構官網查詢,例如以舊金山來說就是http://sfgov.org

不同政府機構有各自的規定,需按照個案到負責的官網查詢,想了解更多詳情,可以聯繫亞裔輔鄰社(Asian Inc.),取得免費諮詢服務,電話是(650) 416-1638,聯絡黃文傑,由於政府合約投標過程複雜且專業,亞裔輔鄰社不提供投標服務。

