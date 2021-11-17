基建法案簽署生效 華裔小商業主能否受惠（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

1.2萬億元的基建法案週一簽署生效後，意味著大批的政府工程合約也將啟動招標作業，華裔小商業主是否也能從中找到商機？要如何在這項法案中受惠呢？本台訪問了專門協助亞裔小商業的非牟利機構，為大家解讀。

拜登總統週一正式簽署1.2萬億元基建法案，將於未來五年注入5,500億元，在全美社會基建工程設施項目，讓整個工程相關行業都非常振奮，這對於華裔小商業來說意味著甚麼？

加州小商業技術援助計劃黃文傑（Porter Wong）說：「（有沒有可能小商業也可以(從中得到一些合約呢？）對這次對小商業來講，是一個很好的機會，因為現在大概估計，這個新的基礎建設法案裡面，大概會有390億會送到加州來，然後還有一個好消息就是，大概兩三個月以前，我們拜登總統做了一個行政命令，就是要把15%的政府合約是給小商業，加州州長也簽署一個新的法案，就是州政府的合約25%是小商業。」

由於政府所有的工程項目都會公開招標，想要分到這塊大餅，首先要透過聯邦政府、州政府，或是縣市政府網站，去找尋合資格的項目來投標，而政府合約不僅有特定份額，是保留給小商業，對特定條件的小商業，還提供招標優惠bid advantage，有優勢跟大公司競爭。

黃文傑說：「因為不同的項目就有不一樣的招標優勢給小商業，例如有些項目是給10%招標優勢，有些是5%的優勢。」

舉例來說，當一個工程招標時，規定給符合資格的小商業10%的招標優勢，如果同時有一家大公司和一家小商業都寫投標一百萬，那麼這家小商業者，因為有10%優勢，便會被視為以90萬元投標，比大公司標價還低，那麼這家小商業就會得標，但實際上能拿到工程款

仍然是一百萬元。

不過要享有優惠，必須向提供合約的政府單位申請合資格的商業證明，不同的合約資格不同，可以受惠的對象範圍很廣泛。

黃文傑說：「商業的結構，就是你公司到底是不是少數民族，或者是女生是不是佔大部分股份，或者你是不是退伍軍人這方面，所以它都有很多不同的優惠，給各種需要受到幫助的小商業。」

好處是申請到資格證明後，會被列入該政府機構的資料庫，以後也會收到投標邀請，雖然申請手續繁瑣，但還是值得做，想投標聯邦政府工程合約者，可以上網到http://sba.gov查詢。

想投標加州政府合約者，可以上網到http://business.ca.gov，另外地方縣市政府的合約，則要到該機構官網查詢，例如以舊金山來說就是http://sfgov.org

不同政府機構有各自的規定，需按照個案到負責的官網查詢，想了解更多詳情，可以聯繫亞裔輔鄰社（Asian Inc.），取得免費諮詢服務，電話是(650) 416-1638，聯絡黃文傑，由於政府合約投標過程複雜且專業，亞裔輔鄰社不提供投標服務。

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