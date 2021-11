【KTSF】

美國地質研究所表示,東灣San Ramon及Danville地區週三中午發生小型地震,初步估計震級達3.8級,震源深度為10.9公里。

地震在中午11時43分發生,在11時46分再發生2.6級餘震,至11時58分再有一次3級餘震。

Walnut Creek、Menlo Park、San Ramon、Castro Valley、Pleasant Hill及舊金山(三藩市)等地都有民眾報稱感受到地震。

暫時沒有受傷或損毀報告。

