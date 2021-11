【KTSF】

週一晚東灣Concord市的Sunvalley購物中心內,一間珠寶店發生搶劫案。

警方表示,案發在週一晚上約7點半,一行9人的匪徒持槌子進入購物中心內的Iceberg Diamonds珠寶店,他們打碎店內多個玻璃飾櫃,並搶走裡面的珠寶,員工們試圖阻止,但被匪徒揮槌子阻止。

匪徒在警方趕到前已經逃去,商場內有顧客打電話報案,以為是聽到槍聲,其實是聽到了槌子打碎玻璃的聲音,沒有開槍。

案件中未有人被補,任何目擊者可以撥打(925) 603-5828聯繫警方。

