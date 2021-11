拜登稱與習近平會晤良好 表明支持《台灣關係法》

【有線新聞】

美國總統拜登形容與國家主席習近平會晤良好,已在會上表明支持《台灣關係法》,他指台灣可以自行決定,其後澄清並非鼓勵台獨,重申對台政策不變。

中美元首視像峰會翌日,拜登在新罕布什爾州出席活動時,這樣評價這次隔空會面,「這是一個良好會晤,我們已明確表示支持《台灣關係法》,僅此而已,它是獨立的,由他們自己做決定。」

到當晚有記者追問拜登說的「獨立」是甚麼意思,他澄清並非鼓勵台獨,重申對台政策不變。

拜登:「(記者:你提到「獨立」,能否解釋有關政策?)不,我是說他們必須作出決定,他們是指台灣,不是美國。我們不是鼓勵台獨,而是鼓勵他們依照《台灣關係法》要求行事,這就是美方正在做的事,讓他們決定。」

在台灣問題上,拜登曾不止一次表明若台灣被攻打,美國會協防,華府一再重申無改變對台方針。拜登指這次峰會之後還有許多後續工作,雙方已成立四個工作小組跟進一系列議題。

至於早前外界估計還有三個月便展開的北京冬奧是中美峰會議題之一,結果華府說沒有談及。《華盛頓郵報》引述消息報道,預料華府本月底前確定在外交層面抵制北京冬奧,不派官員出席開幕式和閉幕式。拜登被問到會否派代表團出席時僅說自己就是代表團成員,他會處理。

