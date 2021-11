拜登到新罕布什爾州推銷基建法案

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登週一簽署1.2萬億元基建法案生效之後,他週二前往新罕布什爾州繼續推銷這個法案如何幫助維修全國的道路橋樑。

拜登週二在新州Woodstock市一條殘舊的橋上表示,簽署生效的基建法案,是美國70年來最重要的基建投資,他說好像這條有82年歷史的橋,可以動用法案的撥款來維修,而新州還有200多條類似的橋急需修補,法案將提供超過兩億元資金,給新州用來翻新維修破舊的橋樑。

期間拜登也提到,他週一晚與中國國家主席習近平舉行了3個半小時的視像會議,拜登說幾年前當他做副總統,出訪西藏高原時,當時習近平問他,如何定義美國這個國家,拜登就用一個字來形容美國。

拜登說:「(習近平)問我是否可以定義美國,這是真實故事,我望著他,我說可以,就一個字:可能性,試想想,世上唯有美國,能從危機中變得更強大。」

至於拜登政府另一部份的經濟議程,就是接近兩萬億元的社會福利開支及氣候方案,國會民主黨人希望本星期表決這項法案,但相信在民主黨內遇到阻力,好像溫和派的參議員Joe Manchin擔心花費更多的聯邦開支,可能會令通脹惡化,因此他催促押後表決這項法案,可能在聖誕之前不會有表決。

