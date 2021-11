【KTSF 李廷英報導】

美國供應鏈問題開始影響到嬰兒。

嬰兒配方奶粉可能更難在商店找到,Walgreens表示,全國對嬰兒配方奶粉的需求正在增加,與此同時,其供應商正在努力補貨。

對於某些家長來說,這可能是一個大問題,因為將一個品牌的配方奶粉換成另一個品牌,並不是那麼容易,這是因為有些嬰兒可能會對特定品牌的成分產生不耐受。

美國嬰兒營養委員會表示,其成員正在與分銷商、零售商和政府機構合作,以創新方式確保嬰兒配方奶粉的供應。

Enfamil嬰兒配方奶粉生產商表示,其配方奶粉供應充足。

