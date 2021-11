【KTSF】

經過大約一個月的平穩期後,美國新冠病例再次呈上升趨勢。

根據Johns Hopskins大學的數據,目前每天有8萬2千宗新增病例報告,比兩週前的日平均值增加了11%。

全美20個州的病例均呈上升趨勢,最高的地區有明尼蘇達州、北達科他州和阿拉斯加州。

與此同時,新冠死亡人數比兩週前則下降了約9%,住院率也下降了約3%。

