【有線新聞】

《中國日報》報道,中美峰會就兩國記者申請採訪簽證的問題達成共識。

報道引述外交部消息指,雙方達成了三點共識,其中一點是,只要記者遵守防疫規定,便可自由離開,其後可再回去採訪;各自向對方的駐地記者發出一年多次入境的簽證,各自亦會按照法規處理新的採訪簽證申請。

近年中美各自曾驅逐對方記者,或採取拒發簽證、限制或禁止入境等。

