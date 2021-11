【KTSF 韓千繪報導】

總統拜登週一在白宮舉行了自2016年以來的第一次部落民族峰會(Tribal Nations Summit)。

週一的峰會上,拜登簽署了支持美國原住民社區的行政命令,他說當中有5個倡議,第一是涉及17個聯邦部門和機構保護部落條約權利;第二是加強原居民參與聯邦土地管理;第三是將會把部落生態知識全面納入聯邦政府去應對氣候變化;第四是採取行動保護新墨西哥西北部

的Chaco(查科)景觀免受未來石油和天然氣鑽探和租賃的影響;第五是他要簽發一項行政命令,應對那些針對美國原住民的暴力行為。

