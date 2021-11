聖荷西有油站報出灣區近期最低油價

【KTSF 朱慧琪報導】

油價繼續升,南灣聖荷西有個油站就意外地報出灣區近期來最低的油價。

根據美國汽車協會(AAA)分析,最新在聖荷西平均油價是4.79元,在灣區舊金山(三藩市)平均油價是4.87元,在東灣奧克蘭(屋崙)平均油價是4.78元,比上星期平均上升約0.02元一加侖。

但民眾也不必太沮喪,在聖荷西Knox街夾Story街的油站,亦罕有地錄得灣區近期來最便宜的油價,4.21元一加侖,如果現金支付更低至4.15元。

有民眾見到此油價顯然開心。

受訪者說:「每個油站的油價有時候都會不一樣,有時候4.56元,有時候4.71元,來到這裡,見到付現金是4.15元,付卡是4.21元,是非常好的價格。」

民眾開始要求拜登總統採取行動,動用國家戰略石油儲備,國會參議院多數黨領袖舒默說,這樣做是立即緩解油價的唯一方法,而白宮官員就回應說,拜登總統正在考慮這一點,但沒有說明是否會以及何時會做出決定。

