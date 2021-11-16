聖荷西有油站報出灣區近期最低油價

November 16, 2021 新聞, 灣區新聞, 熱點關注
(MGN)

【KTSF 朱慧琪報導】

油價繼續升，南灣聖荷西有個油站就意外地報出灣區近期來最低的油價。

根據美國汽車協會（AAA）分析，最新在聖荷西平均油價是4.79元，在灣區舊金山（三藩市）平均油價是4.87元，在東灣奧克蘭（屋崙）平均油價是4.78元，比上星期平均上升約0.02元一加侖。

但民眾也不必太沮喪，在聖荷西Knox街夾Story街的油站，亦罕有地錄得灣區近期來最便宜的油價，4.21元一加侖，如果現金支付更低至4.15元。

有民眾見到此油價顯然開心。

受訪者說：「每個油站的油價有時候都會不一樣，有時候4.56元，有時候4.71元，來到這裡，見到付現金是4.15元，付卡是4.21元，是非常好的價格。」

民眾開始要求拜登總統採取行動，動用國家戰略石油儲備，國會參議院多數黨領袖舒默說，這樣做是立即緩解油價的唯一方法，而白宮官員就回應說，拜登總統正在考慮這一點，但沒有說明是否會以及何時會做出決定。

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