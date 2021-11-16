Santa Clara縣疫苗注射站改頭換面 迎合小朋友喜好（視頻）

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隨著有愈來愈多兒童開始接種新冠肺炎疫苗，南灣聖塔克拉拉縣（Santa Clara）將原本的大型疫苗注射站改頭換面，迎合小朋友的喜好，讓他們在更安心舒適的環境下完成疫苗注射。

位於聖塔克拉拉縣Fair Ground疫苗注射站，轉身一變成為叢林風，不但有色彩鮮豔的氣球，以及燈籠作為裝飾，還隨處可見小朋友最喜歡的動物和綠色植物，希望讓小朋友能放心接種疫苗，打完針之後還送玩具。

聖塔克拉拉縣疫苗官Marty Fenstersheib說：「這可以打開他們的世界，和朋友與家人做更多活動，特別是再一個半月就是節日，許多人會聚餐和旅行，這可以讓大家都更加安全。」

衛生官員提醒，5至11歲兒童接種的是Pfizer疫苗，兩劑之間相隔約三個星期，接種完兩週後才能得到最大的保護，因此想讓孩子在聖誕新年節日之前得到保護，這個星期是最佳的接種時間。

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