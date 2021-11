Santa Clara縣疫苗注射站改頭換面 迎合小朋友喜好（視頻）

【KTSF】

隨著有愈來愈多兒童開始接種新冠肺炎疫苗,南灣聖塔克拉拉縣(Santa Clara)將原本的大型疫苗注射站改頭換面,迎合小朋友的喜好,讓他們在更安心舒適的環境下完成疫苗注射。

位於聖塔克拉拉縣Fair Ground疫苗注射站,轉身一變成為叢林風,不但有色彩鮮豔的氣球,以及燈籠作為裝飾,還隨處可見小朋友最喜歡的動物和綠色植物,希望讓小朋友能放心接種疫苗,打完針之後還送玩具。

聖塔克拉拉縣疫苗官Marty Fenstersheib說:「這可以打開他們的世界,和朋友與家人做更多活動,特別是再一個半月就是節日,許多人會聚餐和旅行,這可以讓大家都更加安全。」

衛生官員提醒,5至11歲兒童接種的是Pfizer疫苗,兩劑之間相隔約三個星期,接種完兩週後才能得到最大的保護,因此想讓孩子在聖誕新年節日之前得到保護,這個星期是最佳的接種時間。

