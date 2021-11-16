聖荷西女子自稱移民顧問 涉嫌收錢後沒為客戶辦簽證申請（視頻）

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聖荷西一名自稱是移民顧問，涉嫌拿了客戶的錢，卻沒有幫忙辦身分，現在面臨詐欺罪名起訴。

根據Santa Clara縣警辦公室一對夫妻說，他們付了5千元給Jasmine E. Sanchez幫忙完成公民及簽證申請，而Sanchez在長達4年多的時間告訴客戶，她向美國公民及移民服務局提交了他們的申請，但是調查人員發現，Sanchez收了事主的錢，但是根本沒有向移民局提交申請，也沒有提供退款，導致事主無法回鄉探望即將死亡的親戚。

另一個案例則是客戶付了一千元，申請延遲DACA計畫，結果嫌犯Sanchez也沒有遞出申請表，導致事主失去獎學金和就讀的機會。

調查人員說，36歲的Sanchez自稱自己是加州國務卿辦公室的擔保移民顧問，並在辦公室展示了一張過期的擔保證書，但根據調查人員，Sanchez並沒有獲得州務卿的授權。

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