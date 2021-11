聖荷西女子自稱移民顧問 涉嫌收錢後沒為客戶辦簽證申請（視頻）

【KTSF】

聖荷西一名自稱是移民顧問,涉嫌拿了客戶的錢,卻沒有幫忙辦身分,現在面臨詐欺罪名起訴。

根據Santa Clara縣警辦公室一對夫妻說,他們付了5千元給Jasmine E. Sanchez幫忙完成公民及簽證申請,而Sanchez在長達4年多的時間告訴客戶,她向美國公民及移民服務局提交了他們的申請,但是調查人員發現,Sanchez收了事主的錢,但是根本沒有向移民局提交申請,也沒有提供退款,導致事主無法回鄉探望即將死亡的親戚。

另一個案例則是客戶付了一千元,申請延遲DACA計畫,結果嫌犯Sanchez也沒有遞出申請表,導致事主失去獎學金和就讀的機會。

調查人員說,36歲的Sanchez自稱自己是加州國務卿辦公室的擔保移民顧問,並在辦公室展示了一張過期的擔保證書,但根據調查人員,Sanchez並沒有獲得州務卿的授權。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。