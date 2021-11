【KTSF】

東奧克蘭(東屋崙)週日晚發生槍擊案,匪徒向一棟住宅開了超過20槍,子彈擊中屋裡面一個女人,以及她11歲大的女兒。

案發現場位於東奧克蘭Sterling Drive 7500號地段,警方週日晚10時半左右接報抵達現場,發現屋裡面一名母親和她的女兒都中了槍,兩人送院治療情況穩定。

本地KPIX電視台報導指出,匪徒開槍擊碎了住宅的玻璃窗,子彈射進屋內,匪徒開槍之後乘坐汽車逃走,警方正在調查案件。

