奧克蘭新天生超市被人用帶有種族仇視的字句塗鴉（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

位於奧克蘭（屋崙）的新天生超市，日前被人用帶有種族仇視的字句塗鴉，奧克蘭警方向本台證實，案件朝向可能的仇恨案件調查，並呼籲民眾提供線索。

事件發生在奧克蘭七街310號的新天生超市，超市停車場旁的白牆上總共出現四個塗鴉，這些塗鴉週一仍在牆上，其中一個塗鴉就寫在寫著「滾回中國」、「黃種傻瓜們」(yellow fxxkers）等帶有歧視和髒話的字句，還有一個塗鴉則是抨擊華人是種族主義者，另兩個塗鴉則是用粗鄙的言語和圖案罵人。

超市老闆Jennifer Cheung接受本台採訪，但不願露面，Jennifer說：「剛剛昨天發現到有寫一些字，接著就報警了，我們立刻看監視錄影，但看不到，我們在看回攝影機，好像攝影機就不是對著（原來的）方向，跟我們以前設定時的方向不同。」

Jennifer說，塗鴉應該是上星期發生的，但他們週日才發現，她也懷疑監視錄影機被人移動位置，對於事件的發生，她感覺又氣又怕。

Jennifer說：「我覺得很氣，又很害怕，因為這些塗鴉在我們華埠華人超市出現，是很侮辱我們華人，同時我們覺得很針對我們華人，針對我們店鋪，都很害怕。」

奧克蘭市警局向本台證實，案件已被列為可能的仇恨犯罪調查中，警方指事件發生在11月10日傍晚5時半到11月11日清晨7時半之間，警方正就附近的監視錄影畫面展開徹底的調查，呼籲有線索的民眾致電一般罪案組，電話是(510) 238-3728。

針對華裔社區的仇視和罪案在疫情期間不斷升高，讓業者相當無奈，尤其疫情期間生意難做，如今更雪上加霜。

Jennifer說：「疫情期間我們的生意下跌，但是還要維持，做得很辛苦，又要維持支出，現在又受到這樣的侮辱害怕，同時一些員工好像上下班，都有一種擔心這樣，就覺得更加困難，同時出現這樣的問題，一些華人以前常出來買東西，就擔心不敢出來了，就令到生意更加難做更加困難。」

她建議華埠應該增加警力，增加巡邏，以保護社區安全。

奧克蘭華埠商會主席陳錫澎對事件表示很難過，他說近期奧克蘭警方已加派警力，保護華埠治安，從8月初至今基本上很安全，想不到卻在超市出現侮辱華人的塗鴉。

陳錫澎說：「我說得不是普通的塗鴉，而是絕對針對亞裔華人、華埠社區甚至於家庭，所以這種情況發生的話，我們需要站出來，不可以繼續讓這樣的仇視罪行環繞在我們所有華人社區，和亞裔社區。」

奧克蘭華埠商會就事件發表聲明，譴責任何形式的種族歧視，認為社區必須團結對抗這些議題，絕不容忍這種無知又不尊重的行為，以及其所導致的無理暴力。

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