奧克蘭新天生超市被人用帶有種族仇視的字句塗鴉（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

位於奧克蘭(屋崙)的新天生超市,日前被人用帶有種族仇視的字句塗鴉,奧克蘭警方向本台證實,案件朝向可能的仇恨案件調查,並呼籲民眾提供線索。

事件發生在奧克蘭七街310號的新天生超市,超市停車場旁的白牆上總共出現四個塗鴉,這些塗鴉週一仍在牆上,其中一個塗鴉就寫在寫著「滾回中國」、「黃種傻瓜們」(yellow fxxkers)等帶有歧視和髒話的字句,還有一個塗鴉則是抨擊華人是種族主義者,另兩個塗鴉則是用粗鄙的言語和圖案罵人。

超市老闆Jennifer Cheung接受本台採訪,但不願露面,Jennifer說:「剛剛昨天發現到有寫一些字,接著就報警了,我們立刻看監視錄影,但看不到,我們在看回攝影機,好像攝影機就不是對著(原來的)方向,跟我們以前設定時的方向不同。」

Jennifer說,塗鴉應該是上星期發生的,但他們週日才發現,她也懷疑監視錄影機被人移動位置,對於事件的發生,她感覺又氣又怕。

Jennifer說:「我覺得很氣,又很害怕,因為這些塗鴉在我們華埠華人超市出現,是很侮辱我們華人,同時我們覺得很針對我們華人,針對我們店鋪,都很害怕。」

奧克蘭市警局向本台證實,案件已被列為可能的仇恨犯罪調查中,警方指事件發生在11月10日傍晚5時半到11月11日清晨7時半之間,警方正就附近的監視錄影畫面展開徹底的調查,呼籲有線索的民眾致電一般罪案組,電話是(510) 238-3728。

針對華裔社區的仇視和罪案在疫情期間不斷升高,讓業者相當無奈,尤其疫情期間生意難做,如今更雪上加霜。

Jennifer說:「疫情期間我們的生意下跌,但是還要維持,做得很辛苦,又要維持支出,現在又受到這樣的侮辱害怕,同時一些員工好像上下班,都有一種擔心這樣,就覺得更加困難,同時出現這樣的問題,一些華人以前常出來買東西,就擔心不敢出來了,就令到生意更加難做更加困難。」

她建議華埠應該增加警力,增加巡邏,以保護社區安全。

奧克蘭華埠商會主席陳錫澎對事件表示很難過,他說近期奧克蘭警方已加派警力,保護華埠治安,從8月初至今基本上很安全,想不到卻在超市出現侮辱華人的塗鴉。

陳錫澎說:「我說得不是普通的塗鴉,而是絕對針對亞裔華人、華埠社區甚至於家庭,所以這種情況發生的話,我們需要站出來,不可以繼續讓這樣的仇視罪行環繞在我們所有華人社區,和亞裔社區。」

奧克蘭華埠商會就事件發表聲明,譴責任何形式的種族歧視,認為社區必須團結對抗這些議題,絕不容忍這種無知又不尊重的行為,以及其所導致的無理暴力。

