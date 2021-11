科州Aurora市槍擊案 6高中生中槍受傷

【KTSF 關鍵報導】

科羅拉多州Aurora市又爆出槍擊案,週一當地Aurora Central高中的6名學生,被一輛行駛中的汽車內的槍手擊中,警方表示,6名學生現均已脫離生命危險。

Aurora市警方表示,這起槍擊事件,對該市甚至全國範圍都產生了非常惡劣的影響。

Aurora警察局長Vanessa Wilson說:「顯然這是很令人擔憂的事件,對本市和本國,在想及槍支暴力時,我認為我們目睹一場公共衛生危機。」

在事件中,Aurora Central高中6名學生中槍,他們年齡介乎14到18歲。

警方表示,在現場發現了來自不同口徑武器射出的子彈,有證據顯示,其中一些子彈是由槍手站立射擊的。

警方要求附近居民和任何目擊者提供現場的照片或視頻,協助警方盡快將槍手捉拿歸案。

Aurora警察局長Vanessa Wilson說:「我希望有孩子知道本案為何發生,情況如何,並與我們共享信息,我確定當時一定有人知情,我需要他們來通報。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。