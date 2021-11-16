科州Aurora市槍擊案 6高中生中槍受傷

November 16, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注

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科羅拉多州Aurora市又爆出槍擊案，週一當地Aurora Central高中的6名學生，被一輛行駛中的汽車內的槍手擊中，警方表示，6名學生現均已脫離生命危險。

Aurora市警方表示，這起槍擊事件，對該市甚至全國範圍都產生了非常惡劣的影響。

Aurora警察局長Vanessa Wilson說：「顯然這是很令人擔憂的事件，對本市和本國，在想及槍支暴力時，我認為我們目睹一場公共衛生危機。」

在事件中，Aurora Central高中6名學生中槍，他們年齡介乎14到18歲。

警方表示，在現場發現了來自不同口徑武器射出的子彈，有證據顯示，其中一些子彈是由槍手站立射擊的。

警方要求附近居民和任何目擊者提供現場的照片或視頻，協助警方盡快將槍手捉拿歸案。

Aurora警察局長Vanessa Wilson說：「我希望有孩子知道本案為何發生，情況如何，並與我們共享信息，我確定當時一定有人知情，我需要他們來通報。」

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