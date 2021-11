【KTSF】

拜登的基建計畫,加州將可獲得超過290億元經費。

聖荷西市長Sam Liccardo說:「我們有很多其他重要的項目,不論是寬頻或特別是飲用水,還有交通運輸電氣化,不管是巴士或是汽車,是很大的一筆錢,將會幫助我們這個地區。」

項目包括250億改善道路及橋樑,3億8千4百萬在電動車充電站,一億元在寬頻設備,還有15億改善加州的機場。

