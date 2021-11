中美元首視像會晤 習近平：美方有人搞「以台制華」是玩火

【有線新聞】

中美元首視像會晤,在被視重中之重的台灣問題上突顯分歧。中國國家主席習近平表明,美方有人搞「以台制華」是玩火,必然自焚,美國總統拜登雖然稱長期奉行「一個中國」政策,不支持「台獨」,但就反對單方面改變台海現狀。

三個多小時的會晤,以友好氣氛展開。習近平表示:「今天是我們第一次以視頻的方式會晤,當然這個不如直接面對面,但也很不錯,看到老朋友感到很高興。」

拜登稱:「下一次我希望能真正見面,就像我以往到訪中國時一樣。」兩人亦都表示,會就共同關心的議題展開對話。

習近平表示:「中美應該相互尊重、和平共處、合作共贏,我願同總統先生一道,形成共識,積極行動,引領中美關係積極向前發展。」

拜登表示:「作為中美兩國領導人的責任,就是不把兩國之間的競爭變成衝突,無論是否有心而為之,兩國只有直接競爭。我們應設定一些常規規範,我們經常和對方坦誠溝通,對話結束後不再去思索對方看法,我認為這是中美關係重要一環,應開放坦誠。」

不過在外界視為今次會晤重中之中的台灣安全問題上,兩人展現分歧。習近平強調,台海局勢面臨新一輪緊張,是因為台灣當局一再企圖「倚美謀獨」,而美方一些人有意搞「以台制華」,這個趨勢十分危險,是在玩火,而玩火者必自焚。習近平說願最大努力爭取和平統一的前景,但如果台獨分裂勢力挑釁逼迫,甚至突破紅線,就不得不採取斷然的措施。

新華社引述拜登稱,美國政府致力於奉行長期一貫的「一個中國」政策,不支持台獨,希望台海地區保持和平穩定,但根據白宮的聲明,拜登稱美國仍然致力於「一個中國」政策,這政策是在台灣關係法、中美三個聯合公報和六項保證的指導下執行。拜登又稱,美方強烈反對單方面改變現狀或者破壞台海和平穩定,英國廣播公司的報道形容,雖然習近平針對台灣是老調重彈,但措辭更為強硬,甚至帶有警告意味。

習近平說,兩國要以建設性方式管控分歧和敏感問題,防止中美關係脫軌失控,要堅持互利互惠,不玩零和博弈、你輸我贏,希望拜登發揮政治領導力,推動美國對華政策回歸理性務實的軌道。習近平稱,中國倡導和平、發展、民主等全人類共同價值,希望美方落實不打冷戰,又說願意在相互尊重基礎上就人權問題展開對話,但不贊成借人權問題干涉別國內政。

在經貿方面,習近平指出不要將問題政治化,中方重視美國工商界的訴求,已經同意升級版的快捷通道,而美方應該停止濫用和泛化國家安全概念打壓中國企業及重視國內宏觀政策外溢效應,採取負責任的宏觀經濟政策。

新華社報道,拜登願意明確重申美方不尋求改變中國的體制,不尋求通過強化同盟關係反對中國,無意同中國發生衝突。據白宮的聲明,拜登提到印太區自由開放的重要性,以及美國繼續決心履行對區內的承諾,拜登強調戰略風險管理的重要,指出兩國需要建立「有常識的護欄」,確保競爭不會變成衝突,亦保持溝通渠道暢通。他又向習近平提出新疆、西藏和香港以及更廣泛的人權問題,亦要保護美國工人和工業,免受中國不公平的貿易和經濟操作。

習近平和拜登亦討論到阿富汗、伊朗和北韓問題,雙方都認為今次會晤坦率,有建設性,同意繼續保持密切聯繫。

