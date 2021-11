拜登簽署通過1.2萬億元基建法案（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登週一正式簽署1.2萬億元的基建法案生效,將於未來5年注入5,500億元新的聯邦投資在全美的社會基建工程設施項目上。

白宮邀請支持通過基建法案的19名共和黨籍聯邦參議員,以及13名共和黨籍聯邦眾議員,見證總統拜登週一正式簽署1.2萬億元的基建法案生效。

拜登說:「我給予國民的訊息是,美國正再次前進,你們的生活將變得更好。」

基建法案建議在未來五年動用5,500億元新的聯邦投資,用來翻新改善全美殘舊的基礎設施包括道路橋樑、公共運輸系統、鐵路、機場、港口和水利系統等。

紐約市長白思豪也表示充滿期待。

白思豪說:「我們一直都等待,幾十年來都等待這類投資和基建在這城市。」

基建法案也包含撥款65億元,用來提升寬頻高速上網服務,以及動用數以十億元計,用來改善清潔食水、加強電力設施,以及在全美興建電動車充電站網路。

這項基建法案只是拜登政府經濟議程中的頭半部份,至於另一部份就是接近兩萬億元的社會福利開支及氣候變化方案。

這預算開支方案目前仍在國會辯論,民主黨人預期,在得不到共和黨籍議員支持下,自行單方面表決通過方案,眾議院議員希望可以在本星期表決預算開支方案,問題是參議院內溫和派民主黨人,例如Joe Manchin,因為擔心通貨膨脹而不熱衷支持這項開支法案,他一票有決定性的作用,因為在目前參議院兩黨各佔一半議席的情況下,民主黨團一票都不能走失。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。