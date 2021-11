加州眾院第17區議席補選明年2月中舉行（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

加州州長紐森正式宣布明年為州眾議院第17選區舉行補選,填補邱信福擔任舊金山(三藩市)市府律師之後所留下的州議會空缺。由於州眾議院第17選區的範圍包括舊金山東面地區,因此舊金山明年將會舉行最少三次選舉,而這三到四次選舉都與第17區州議會席位有關。

加州眾議院第十七區範圍,主要涵蓋舊金山東部地區,是州眾議院80個選區裡面其中之一。

本來代表這區的州眾議員邱信福,出任舊金山市府律師,因此第17區的州議員席位目前懸空。

州長宣布明年舉行補選,補選的初選將於2月15日舉行,居住在這選區的選民將會投票選出,接替邱信福任期的候選人,目前已經有幾個人表示有興趣參選。

州長宣布舉行補選之後,提名期正式開放,接受候選人登記參選。

舊金山選務處指出,如果明年2月的補選沒有候選人取得過半數選票,得票最多的頭兩名候選人,就會在明年4月19日舉行的特別選舉決勝負,勝出的候選人,將會接替邱信福餘下的任期。

由於邱信福的任期到2023年年初屆滿,因此明年6月的加州初選,將會重新選出第17選區新一屆的州眾議員,即是說在補選勝出的候選人,也需重新投入選戰競選連任。

由於加州6月初選是正規選舉,而不是補選,所以得票最高的兩名候選人,必須在11月大選一較高下,看誰最終勝出,因此舊金山明年最少有三次選舉,最多四次選舉,而幾次的選舉,都與州眾議院第17區的選舉有關。

