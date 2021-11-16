加州眾院第17區議席補選明年2月中舉行（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

加州州長紐森正式宣布明年為州眾議院第17選區舉行補選，填補邱信福擔任舊金山（三藩市）市府律師之後所留下的州議會空缺。由於州眾議院第17選區的範圍包括舊金山東面地區，因此舊金山明年將會舉行最少三次選舉，而這三到四次選舉都與第17區州議會席位有關。

加州眾議院第十七區範圍，主要涵蓋舊金山東部地區，是州眾議院80個選區裡面其中之一。

本來代表這區的州眾議員邱信福，出任舊金山市府律師，因此第17區的州議員席位目前懸空。

州長宣布明年舉行補選，補選的初選將於2月15日舉行，居住在這選區的選民將會投票選出，接替邱信福任期的候選人，目前已經有幾個人表示有興趣參選。

州長宣布舉行補選之後，提名期正式開放，接受候選人登記參選。

舊金山選務處指出,如果明年2月的補選沒有候選人取得過半數選票，得票最多的頭兩名候選人，就會在明年4月19日舉行的特別選舉決勝負，勝出的候選人，將會接替邱信福餘下的任期。

由於邱信福的任期到2023年年初屆滿，因此明年6月的加州初選，將會重新選出第17選區新一屆的州眾議員，即是說在補選勝出的候選人，也需重新投入選戰競選連任。

由於加州6月初選是正規選舉，而不是補選，所以得票最高的兩名候選人，必須在11月大選一較高下，看誰最終勝出，因此舊金山明年最少有三次選舉，最多四次選舉，而幾次的選舉，都與州眾議院第17區的選舉有關。

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