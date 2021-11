【有線新聞】

緬甸釋放日前被判囚11年的37歲美國記者芬斯特。

美國駐聯合國前大使理查森,透過旗下非牟利組織公開了芬斯特登機前的合照,當時芬斯特穿著短褲和拖鞋。理查森又透露,芬斯特將經由卡塔爾回國,準備與父母重聚,並感謝卡塔爾及挪威協助斡旋,又指自己曾與軍政府領袖敏昂萊面對面談判。

緬甸當局指控芬斯特在政變後煽動不穩,違反移民法和非法結社,又加控煽動叛亂和聯絡恐怖組織,部份控罪於上周五判刑。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。