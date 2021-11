專家憂美國疫情再惡化 稱現在非鬆綁防疫措施時候

【KTSF】

美國對抗新冠病毒的道路已經超過一年半,雖然疫苗及加強針已經普及,但現在仍不是時候脫下口罩及鬆綁其他防疫措施,年底多個大節日即將來臨,不少衛生專家擔心節日過後,美國又會出現另一波爆發。

美國在抗疫的道路上的確不斷有進展,但這場持久戰仍未結束。

有醫生表示,現在的新增個案比9月高峰期時減少一半,但從數字上來說,現在的數字比起6月份仍然多4到5倍。

根據John Hopkins大學的數據,全美有19個州分的確診個案,在過去一星期出現升幅,在其中11個州分,住院人數更隨之上升。

有衛生專家表示,歐洲一些疫苗接種率比美國高的地區,已經出現新一波冬季的疫情,因此她非常擔心美國即將來臨的兩大節日。

全美汽車協會(AAA)預計,今年感恩節,美國有近5350萬人離家,去探望親友度假,比去年多13%,有專家認為,這些聚會很可能會導致另一波疫情。

因此,醫生建議民眾外遊時必須要戴口罩,尤其是去到人多的地方,而你不知道附近的人有沒有接種疫苗,因此一個適合你臉型的醫用口罩,或者KN95口罩是最佳選擇。

另外,衛生專家提醒,接種疫苗對親友來說,是今年過節最好的禮物,所有合資格人士應該要接種疫苗,包括5到11歲的兒童,而所有合資格接種加強劑的民眾,亦應盡快接種。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。