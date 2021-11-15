專家憂美國疫情再惡化 稱現在非鬆綁防疫措施時候

November 15, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注
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【KTSF】

美國對抗新冠病毒的道路已經超過一年半，雖然疫苗及加強針已經普及，但現在仍不是時候脫下口罩及鬆綁其他防疫措施，年底多個大節日即將來臨，不少衛生專家擔心節日過後，美國又會出現另一波爆發。

美國在抗疫的道路上的確不斷有進展,但這場持久戰仍未結束。

有醫生表示，現在的新增個案比9月高峰期時減少一半，但從數字上來說，現在的數字比起6月份仍然多4到5倍。

根據John Hopkins大學的數據，全美有19個州分的確診個案，在過去一星期出現升幅，在其中11個州分，住院人數更隨之上升。

有衛生專家表示，歐洲一些疫苗接種率比美國高的地區，已經出現新一波冬季的疫情，因此她非常擔心美國即將來臨的兩大節日。

全美汽車協會（AAA）預計，今年感恩節，美國有近5350萬人離家，去探望親友度假，比去年多13%，有專家認為，這些聚會很可能會導致另一波疫情。

因此，醫生建議民眾外遊時必須要戴口罩，尤其是去到人多的地方，而你不知道附近的人有沒有接種疫苗，因此一個適合你臉型的醫用口罩，或者KN95口罩是最佳選擇。

另外，衛生專家提醒，接種疫苗對親友來說，是今年過節最好的禮物，所有合資格人士應該要接種疫苗，包括5到11歲的兒童，而所有合資格接種加強劑的民眾，亦應盡快接種。

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