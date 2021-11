【有線新聞】

特朗普時代的美國前白宮首席策略師班農,就被控藐視國會一案,到聯邦調查局總部自首。

班農受到大批傳媒追訪,國會調查今年年初衝擊國會山莊的委員會,原本傳召班農作供,但他拒絕,結果聯邦大陪審團起訴班農兩項藐視國會罪。

他指自己獲得不同人士支持,又正一同扳倒拜登政權,批評對其指控只是噪音;現場亦有不同意見的人舉牌示威,指控班農等人是政變策動者。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。