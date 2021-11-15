舊金山聯合校區入學申請須知（視頻）

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舊金山（三藩市）聯合校區現正接受下個學年的入學申請，家長為子女入學選擇學校時，可以填寫多少間學校？選擇學校志願時有什麼策略？有不少家長和學生只填寫最希望入讀的學校，舊金山聯合校區的入學顧問有什麼建議？

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