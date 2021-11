【KTSF】

舊金山(三藩市)衛生局宣布,所有18歲或以上民眾,在接種完第二劑疫苗後的6個月,就能接種第三針加強劑。

舊金山衛生局表示,他們不希望拒絕任何想接種加強劑的民眾,加上確診率在節日來臨前已經出現上升的趨勢。

有民眾表示,知道市府批准所有成年人都能接種加強劑後,立即前來接種。

市府表示,市內的醫院、診所及藥房等,即將會配合市府的指令作出調整。

根據聯邦食物及藥物管理局(FDA)的早前建議,只有長者、身體有疾病、在療養機構及在高危環境工作的人士,才需要接種加強劑。

