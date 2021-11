【有線新聞】

前年擅闖時任美國總統特朗普私人住所海湖莊園的中國女子,被遣返回國。

該名譯音張玉靜,報稱從商的女子,2019年4月被判囚8個月,同年年底完成服刑;但因為新型肺炎疫情延遲遣返,被扣留於佛羅里達州的羈留中心超過兩年;期間曾申請人身保護令要求加快程序,但不成功,剛過去的周末終於被遣返。

她聲稱闖入海湖莊園是希望跟特朗普見面,據報當時攜帶兩本中國護照和一部裝有惡意程式的電子裝置。

