Cupertino華裔副市長趙良方指《排華法》言論被斷章取義（視頻）

【KTSF 關鍵報導】

近日Cupertino華裔副市長趙良方遭部份亞裔社區人士質疑她為歷史上的《排華法》辯護，並要求她道歉，趙良方發表書面聲明回應，認為有人對她的言論斷章取義，並提供媒體部份錯誤資訊，她強調《排華法》毫無疑問是種族歧視的。

趙良方的聲明標題為《毫無疑問排華法是種族歧視的》，反駁有人質疑她為《排華法》辯護的說法。

趙良方表示，她近日受到關注的言論，是在一個以會員為對象的家長群體中的發言，卻被拿人斷章取義。

趙良方指出，當年制定《排華法》，旨在保護本土家庭及勞工，立法者選擇制定種族歧視的政策，將中國勞工排除在外來保障本地勞工，這是很糟糕的種族歧視，現今不應該重複同樣的錯誤，以種族差異來區別對待人們。

她強調，無論《排華法》的意圖如何，如果一項政策基於“自我認同”種族，傾斜向某些人而歧視其他人，這項政策就是種族主義。

Mercury News本週三報導指，趙良方在一個“批判性的種族理論”問題的討論中，表示《排華法》實際上是一個勞工議題，而不僅是基於種族主義，因為當時只有中國勞工被排除，有關發言引發部份亞裔社區領袖不滿，認為她為《排華法》辯護，並要求她在市議會道歉。

趙良方發表書面聲明回應，她並提到2020年她反對第16號提案，因為該提案允許加州政府制定按種族劃分民眾的種族主義政策。

趙良方指，今天的華裔美國人，仍然面臨種族歧視的嚴峻考驗，在自己的國家美國，仍被認為是永遠的外國人。

美國華裔學者和科學家，即使在通過安全審查之後，仍然是FBI、國土安全部和國務院的重點調查對象，她認為這是錯誤的。

趙良方說，大家都是美國人，她希望大家一起站出來反對種族主義政策，以及任何對華裔的不公正行為。

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