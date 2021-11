Cupertino華裔副市長趙良方指《排華法》言論被斷章取義（視頻）

【KTSF 關鍵報導】

近日Cupertino華裔副市長趙良方遭部份亞裔社區人士質疑她為歷史上的《排華法》辯護,並要求她道歉,趙良方發表書面聲明回應,認為有人對她的言論斷章取義,並提供媒體部份錯誤資訊,她強調《排華法》毫無疑問是種族歧視的。

趙良方的聲明標題為《毫無疑問排華法是種族歧視的》,反駁有人質疑她為《排華法》辯護的說法。

趙良方表示,她近日受到關注的言論,是在一個以會員為對象的家長群體中的發言,卻被拿人斷章取義。

趙良方指出,當年制定《排華法》,旨在保護本土家庭及勞工,立法者選擇制定種族歧視的政策,將中國勞工排除在外來保障本地勞工,這是很糟糕的種族歧視,現今不應該重複同樣的錯誤,以種族差異來區別對待人們。

她強調,無論《排華法》的意圖如何,如果一項政策基於“自我認同”種族,傾斜向某些人而歧視其他人,這項政策就是種族主義。

Mercury News本週三報導指,趙良方在一個“批判性的種族理論”問題的討論中,表示《排華法》實際上是一個勞工議題,而不僅是基於種族主義,因為當時只有中國勞工被排除,有關發言引發部份亞裔社區領袖不滿,認為她為《排華法》辯護,並要求她在市議會道歉。

趙良方發表書面聲明回應,她並提到2020年她反對第16號提案,因為該提案允許加州政府制定按種族劃分民眾的種族主義政策。

趙良方指,今天的華裔美國人,仍然面臨種族歧視的嚴峻考驗,在自己的國家美國,仍被認為是永遠的外國人。

美國華裔學者和科學家,即使在通過安全審查之後,仍然是FBI、國土安全部和國務院的重點調查對象,她認為這是錯誤的。

趙良方說,大家都是美國人,她希望大家一起站出來反對種族主義政策,以及任何對華裔的不公正行為。

