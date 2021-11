維州百多小孩被注射小劑量成年Pfizer新冠疫苗

【KTSF 關鍵報導】

維珍尼亞衛生部門的官員表示,上個星期當地一間藥房,為100多個孩子注射了小劑量的成年人Pfizer新冠疫苗。

維珍尼亞州Loudoun縣一位官員指出,錯誤給小朋友施打成年人疫苗的Aldie市一家TED藥房,不再獲准為小朋友接種新型肺炎疫苗。

Loudoun縣衛生部門主管David Goodfriend醫生說:「我們未發現任何的不良動機,我們理解的動機是,他們獲准接種便馬上開打。」

Loudoun縣衛生部門主管發信通知家長,錯誤接種發生在11月3日到4日之間,當時TED藥房並沒有兒童疫苗的庫存,這種為小朋友準備的疫苗瓶蓋為橙色,TED藥房的做法是為5至11歲兒童施打小劑量的成年人和青少年疫苗。

Goodfriend醫生說:「我們不相信有人接種過量疫苗,但不清楚是否有人接種了太小劑量。」

衛生官員表示,錯打疫苗的家庭,應該首先和他們的兒科醫生聯繫,以確定如何做才是對孩子最好。

根據CDC疾控中心的建議,錯打疫苗的小朋友,可以在21天之後再次接種疫苗,或讓小朋友按照計劃打第二針。

Goodfriend醫生說:「小朋友和家長不必擔心接種疫苗,我沒發覺這一群體有任何不良反應。」

