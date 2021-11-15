Fremont新日本超市開張 機器人在店內穿梭（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

對日本進口食品有興趣的東灣居民，現在可以到Fremont一家新開的日本超市，而背後的創辦人是前美西玉山科技理事長胡立民。

除了日本進口食品遍布坐落在Fremont市，Warm Springs Boulevard的Osaka Marketplace，裡頭也有堂食部門，還有身上帶有貨品的機器人在商店人群中穿梭。

Osaka Marketplace週五正式開幕，創辦人正是前美西玉山科技理事長胡立民。

胡立民表示，在疫情期間想到商機，東灣已經有華人超市和韓國超市，但沒有具規模的日本超市。

胡立民說：「因為我們全家都是日本迷，自己也是喜歡日本的東西，所以我就希望結合正宗的日本貨和高科技，我根本不是搞超市的人，但是我就想把技術帶進來，減少人力的需求，然後做得更有效率，所以我們另外一家公司就提供所有的科技。」

Osaka Marketplace也見到高科技特色，顧客可以下載手機app之後，掃描貨品就可以離開，而不需要到收銀處付錢，顧客也可以在網上購物，然後到超市取貨，更可以和這些商店內的機器人打招呼。

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