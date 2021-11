Fremont新日本超市開張 機器人在店內穿梭（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

對日本進口食品有興趣的東灣居民,現在可以到Fremont一家新開的日本超市,而背後的創辦人是前美西玉山科技理事長胡立民。

除了日本進口食品遍布坐落在Fremont市,Warm Springs Boulevard的Osaka Marketplace,裡頭也有堂食部門,還有身上帶有貨品的機器人在商店人群中穿梭。

Osaka Marketplace週五正式開幕,創辦人正是前美西玉山科技理事長胡立民。

胡立民表示,在疫情期間想到商機,東灣已經有華人超市和韓國超市,但沒有具規模的日本超市。

胡立民說:「因為我們全家都是日本迷,自己也是喜歡日本的東西,所以我就希望結合正宗的日本貨和高科技,我根本不是搞超市的人,但是我就想把技術帶進來,減少人力的需求,然後做得更有效率,所以我們另外一家公司就提供所有的科技。」

Osaka Marketplace也見到高科技特色,顧客可以下載手機app之後,掃描貨品就可以離開,而不需要到收銀處付錢,顧客也可以在網上購物,然後到超市取貨,更可以和這些商店內的機器人打招呼。

