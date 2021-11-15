風暴令灣區水庫水位明顯上升 是否己擺脫乾旱仍言之尚早

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近期的風暴和下雨，讓灣區的水庫水位明顯提升，戶外的草地也恢復綠意盎然，不過這些降雨是否足以讓灣區擺脫乾旱？北灣Marin縣和Sonoma縣情況樂觀，不過對於東灣地區來說，雨季才剛開始。

Contra Costa水利局發言人Oliver Symonds說：「我們這裡有多過平均的降雨，也許可以脫離乾旱，在一年的時間，不過我們可能需要數個冬季，才能充份從乾旱復元。」

儘管10月底11月初的兩場大氣河風暴，為Contra Costa縣帶來充沛雨量，不過轄區供水主要還是依賴來自中谷地區、Delta河，甚至更北邊的水源。

Symonds說：「我們主要觀察Shasta湖，現在水位仍明顯低於這個時節的平均，所以近期降雨雖是好的開始，但仍需要好幾個類似風暴，才能真正讓我們考慮說，這是平均水量的一年。」

東灣水利局也面臨類似情況，供水來源主要是Mokelumne河，是否擺脫乾旱，現在還言之過早。

東灣水利局發言人Nelsy Rodriguez說：「之前有多年的10月份很濕潤，但後來又乾起來，一兩年前就是這種情況，最終還出現史上最乾的年份。」

東灣的兩個水利當局都說，還需要更多的風暴降雨才能擺脫旱象，因此目前仍呼籲用戶節約用水，還要數個月的觀察，才能確定旱情是否解除。

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