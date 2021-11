風暴令灣區水庫水位明顯上升 是否己擺脫乾旱仍言之尚早

【KTSF】

近期的風暴和下雨,讓灣區的水庫水位明顯提升,戶外的草地也恢復綠意盎然,不過這些降雨是否足以讓灣區擺脫乾旱?北灣Marin縣和Sonoma縣情況樂觀,不過對於東灣地區來說,雨季才剛開始。

Contra Costa水利局發言人Oliver Symonds說:「我們這裡有多過平均的降雨,也許可以脫離乾旱,在一年的時間,不過我們可能需要數個冬季,才能充份從乾旱復元。」

儘管10月底11月初的兩場大氣河風暴,為Contra Costa縣帶來充沛雨量,不過轄區供水主要還是依賴來自中谷地區、Delta河,甚至更北邊的水源。

Symonds說:「我們主要觀察Shasta湖,現在水位仍明顯低於這個時節的平均,所以近期降雨雖是好的開始,但仍需要好幾個類似風暴,才能真正讓我們考慮說,這是平均水量的一年。」

東灣水利局也面臨類似情況,供水來源主要是Mokelumne河,是否擺脫乾旱,現在還言之過早。

東灣水利局發言人Nelsy Rodriguez說:「之前有多年的10月份很濕潤,但後來又乾起來,一兩年前就是這種情況,最終還出現史上最乾的年份。」

東灣的兩個水利當局都說,還需要更多的風暴降雨才能擺脫旱象,因此目前仍呼籲用戶節約用水,還要數個月的觀察,才能確定旱情是否解除。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。