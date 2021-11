亞裔女子汽車遭爆竊 賊人再往其家圖入屋打劫

【KTSF】

舊金山(三藩市)的汽車爆竊案一向嚴重,不少司機為了安全,選擇將車停到收費停車場內,不過近日停車場的車輛同樣成為賊人的目標,有事主被爆竊車輛後,賊人當天更前往她的家,企圖入屋行劫。

舊金山美食博主Yen Phan的汽車,在三星期內被爆竊兩次,週六早上,Phan將車停在市中心5街夾Mission街的停車場。

Phan表示,她當時見到駕駛座的玻璃窗被打破,不只是她的車,附近多輛汽車一樣受害,Phan沒有將貴重物品留在車上,亦沒有物品被盜。

Phan指出,停車場裡有至少3名保安員,在賊人企圖爆竊更多車輛前,保安員將賊人嚇退。

舊金山的數據顯示,過去一個月是內,一共發生約兩千宗汽車爆竊案。

這輛白色汽車的車主不願上鏡,她表示,上個周末,她的汽車不但被爆竊,賊人更加拿走她儲物箱裡的車房鑰匙,並在車上找到印有她住址的資料,同一天,賊人開車前往她位於東灣的家,企圖入屋行劫。

事主表示,她的汽車當時停泊在金融區及華埠交界,這間酒店的停車場。

Phan表示,近日發生的事件令她質疑,究竟舊金山是否不再安全,以後能否安心開車外出也成問題,因為太危險了。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。