亞裔女子汽車遭爆竊 賊人再往其家圖入屋打劫

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舊金山（三藩市）的汽車爆竊案一向嚴重，不少司機為了安全，選擇將車停到收費停車場內，不過近日停車場的車輛同樣成為賊人的目標，有事主被爆竊車輛後，賊人當天更前往她的家，企圖入屋行劫。

舊金山美食博主Yen Phan的汽車，在三星期內被爆竊兩次，週六早上，Phan將車停在市中心5街夾Mission街的停車場。

Phan表示，她當時見到駕駛座的玻璃窗被打破，不只是她的車，附近多輛汽車一樣受害，Phan沒有將貴重物品留在車上，亦沒有物品被盜。

Phan指出，停車場裡有至少3名保安員，在賊人企圖爆竊更多車輛前，保安員將賊人嚇退。

舊金山的數據顯示，過去一個月是內，一共發生約兩千宗汽車爆竊案。

這輛白色汽車的車主不願上鏡，她表示，上個周末，她的汽車不但被爆竊，賊人更加拿走她儲物箱裡的車房鑰匙，並在車上找到印有她住址的資料，同一天，賊人開車前往她位於東灣的家，企圖入屋行劫。

事主表示，她的汽車當時停泊在金融區及華埠交界，這間酒店的停車場。

Phan表示，近日發生的事件令她質疑，究竟舊金山是否不再安全，以後能否安心開車外出也成問題，因為太危險了。

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