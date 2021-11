【有線新聞】

美國廣播公司與《華盛頓郵報》的聯合民調顯示,總統拜登的民望再創上任以來的新低。

調查在上周進行,訪問了約一千人,整體支持拜登施政的人有41%,較9月下跌了3個百份點,相較6月更跌了9個百份點;對其抗疫表現滿意的人則相對經濟政策多近一成。

美國經濟正面臨通脹壓力,白宮國家經濟委員會主任迪斯則為拜登的經濟政策護航,在電視訪談中指通脹是疫情造成,並非拜登的經濟政策導致;又指當局一直都強調經濟與疫情是互相扣連,而且拜登上任之初,已面對一場全面的經濟危機。

