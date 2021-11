影評：北愛爾蘭的童年自傳《Belfast》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

著名英國導演兼演員Kenneth Branagh,回憶童年,在北愛爾蘭動盪的生活,多年後改編成電影。

1969年的夏天,9歲的Buddy 在街上和朋友玩耍時,喜悅被街上的暴力示威打斷。北愛爾蘭的首都貝爾法斯特,是天主教徒和基督教新教徒的衝突焦點,國家處於內戰中。Buddy 除了對宗教開始有疑問之外,心中也只有童年面對的問題,例如心怡的女同學是否會同樣喜歡他。在動盪的社會環境中,Buddy 也見證祖父母的幽默,還有父母之間的恩愛,縱然他們也在考慮是否要離開貝爾法斯特。畢竟許多愛爾蘭人,自古以來都曾考慮是否要離開家園。

電影在多倫多影展中獲得觀眾評選最佳影片。這是從影多年,演而優則導的Kenneth Branagh,在疫情期間拍攝,返璞歸真、策劃多年的影片。拍慣素質高的劇情片和高成本的好萊塢製作,導演回到童年時代的這部電影帶有純真的一種美,也不難要觀眾回憶起自身成長時的感覺。

電影最突出的是這個家庭成員之間體現的愛。除了演祖母的是國寶級影后Judi Dench,演祖父的Ciarán Hinds,還有恩愛夫妻的Jamie Dornan 和Caitriona Balfe,加上眼神充滿活力的小童星Jude Hill,都要人們愛上這個小家庭。戲中幽默鏡頭不乏,但是人物的愛爾蘭口音可以是觀眾蠻大的挑戰。但是即使不是完全聽的懂對白,也還是能夠感受電影的精神。

《貝爾法斯特 Belfast》在美國影壇頒獎季節期間,得獎呼聲越來越高。預料將是角逐最佳影片的傑出影片之一。滿分五分中得四分半,觀眾不該錯過。

電影目前在灣區各地戲院上映。

電影網頁:https://www.focusfeatures.com/belfast

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。

“Belfast” Review: A love letter to the wonders of growing up

“Screening Room” reviews “Belfast”

Rating: 4.5 out of 5 stars

Official movie website: https://www.focusfeatures.com/belfast

Now in theatres