華裔工程師劫案中身亡 兩被告二級謀殺等罪罪名成立（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

在2019年大除夕，華裔男子曾爍（Shuo Zeng）於東灣奧克蘭（屋崙）一間咖啡店被搶劫手提電腦期間身亡的案件，陪審團裁定兩名被告分別二級謀殺和過失殺人等多項控罪罪名成立。

涉案的兩名男被告，24歲Byron Reed Jr.和20歲Kejuan Wiggins週三被定罪，陪審團裁定Reed二級謀殺罪成，Wiggins過失殺人罪名成立，兩人也被裁定搶劫罪和導致他人身體嚴重受傷罪成。

另外還有一名當日負責把守的同黨，23歲男子Javon Lee就承認搶劫罪，Reed可能面臨15年至30年監禁，Wiggins最多被判12年監禁，Lee可能被判2至10年監禁，法官預料在明年1月7日對3名被告作出判刑。

奧克蘭社區領袖陳錫澎覺得，即使被告被定罪，對曾爍親友帶來的影響深遠，是沒有辦法彌補的。

陳錫澎說：「我覺得這個審判，就算他們肯認罪都好，都未能為死者討回公道，但始終有刑罰比沒有好，不過是否最好判決，我相信好多人都覺得不足夠。」

華裔工程師曾爍，在他34歲的生日當日，2019年12月31日，於Montclair區一間星巴克咖啡店被搶走手提電腦，曾爍追趕匪徒時，被加速逃走的車輛拋甩，頭部撞到停泊在附近的車輛，傷重死亡。

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