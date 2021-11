華裔工程師劫案中身亡 兩被告二級謀殺等罪罪名成立（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

在2019年大除夕,華裔男子曾爍(Shuo Zeng)於東灣奧克蘭(屋崙)一間咖啡店被搶劫手提電腦期間身亡的案件,陪審團裁定兩名被告分別二級謀殺和過失殺人等多項控罪罪名成立。

涉案的兩名男被告,24歲Byron Reed Jr.和20歲Kejuan Wiggins週三被定罪,陪審團裁定Reed二級謀殺罪成,Wiggins過失殺人罪名成立,兩人也被裁定搶劫罪和導致他人身體嚴重受傷罪成。

另外還有一名當日負責把守的同黨,23歲男子Javon Lee就承認搶劫罪,Reed可能面臨15年至30年監禁,Wiggins最多被判12年監禁,Lee可能被判2至10年監禁,法官預料在明年1月7日對3名被告作出判刑。

奧克蘭社區領袖陳錫澎覺得,即使被告被定罪,對曾爍親友帶來的影響深遠,是沒有辦法彌補的。

陳錫澎說:「我覺得這個審判,就算他們肯認罪都好,都未能為死者討回公道,但始終有刑罰比沒有好,不過是否最好判決,我相信好多人都覺得不足夠。」

華裔工程師曾爍,在他34歲的生日當日,2019年12月31日,於Montclair區一間星巴克咖啡店被搶走手提電腦,曾爍追趕匪徒時,被加速逃走的車輛拋甩,頭部撞到停泊在附近的車輛,傷重死亡。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。