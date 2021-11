美國Subway吞拿魚被指成分造假捱告

【有線新聞】

美國快餐店Subway被指出售的吞拿魚堡並無吞拿魚,反而含有豬、牛、雞DNA引起訴訟;Subway否認欺詐,質疑基因檢測結果不準確。

食吞拿魚堡,但可能根本無吞拿魚。Subway今年年初,因「假吞拿魚」指控捲入官司。

一對來自加州的女子,已經是第三次入稟。最近一次引用加州大學洛杉磯分校的實驗所報告,稱在州內收集的20個Subway吞拿魚樣本中,有19個檢測不出吞拿魚DNA,反而全部樣本全都含有雞肉DNA,亦有11個驗出豬肉DNA,7個樣本有牛肉DNA。

那對女子控告Subway誤導,未有確認食材成分,令她們多年來進食多個不是吞拿魚的「魚堡」,要求賠償。

Subway代表律師反駁,動物組織被煮過或經處理之後,DNA會被降解,質疑鑑定方法不準確。早在今年1月兩人第一次入稟時,Subway已在網頁加設一整版,證明自家出品都是貨真價實的吞拿魚,同時另聘專家作檢測鑑定。

案件上月一度被聯邦地區法院駁回 ,指原告未能證明,是受誤導才購買Subway食品,但有關吞拿魚的成分真偽就有待裁決。

若指控屬實,會令Subway面對的爭議不單止是「不實宣傳」等法律問題。因為有可能令信伊斯蘭教的顧客誤食豬肉,因健康理由不吃紅肉的顧客也可能已誤食牛肉。

