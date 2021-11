【KTSF】

聯邦大陪審團起訴曾任前總統特朗普的高級策略師班農(Steve Bannon)兩項藐視國會罪。

國會眾議院調查今年1月國會山莊衝擊事件的委員會,早前向班農發出傳票,要求他就事件提供文件和供詞,但班農拒絕,委員會一致通過刑事起訴班農兩項藐視國會罪,每項罪名的最高刑罰是監禁1年。

司法部長加蘭表示,今次提出起訴,反映司法部對恪守法治的承諾堅定不移。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。