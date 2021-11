舊金山聯合校區下週將舉行兩場入學講座

【KTSF】

舊金山聯合校區下星期將會舉行兩場面對面的入學講座,講解以及現場幫助家長辦理入學手續,並有晚餐供應。

下星期二11月16日的入學講座在華埠Jean Parker小學舉行,地址是Broadway街840號,傍晚6時開始。

下星期四11月18日的入學講座在Mission區,也是傍晚6時開始,地址是Harrison街2576號。

兩場入學講座都需要登記預約,校區會按照與會家長的需要,提供不同語言的翻譯服務。

詳情可瀏覽:

舊金山聯合校區入學講座:

https://www.sfusd.edu/schools/enroll/resources/enrollment-workshops

舊金山聯合校區學校視像簡介:

https://www.sfusd.edu/schools/enroll/discover/virtual-enrollment-fair/school-information-sessions

舊金山入學申請網站:

http://sfusd.edu/enroll

