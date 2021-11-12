舊金山聯合校區現正接受下學年入學申請（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）聯合校區現正接受下個學年，即是2022至23學年的入學申請，校區為方便家長舉行面對面入學講座，下星期二的講座將會在華埠Jean Parker小學舉行。

11月16日下星期二，在Jean Parker小學舉行的入學講座，時間是傍晚6時，有晚餐供應，需要上網預約，到時會有講中文的校區職員詳細講解申請入學的手續。

舊金山聯合校區入學事務處顧問李小棠（Sydney Li）說：「一方面向家長提供直接的介紹，入學程序是如何的，同時可以手把手幫助家長申請的，幫助他們了解如何在線上申請，或者他們用紙張申請，我們可以直接幫助他們填表，或直接在入學講座收表格也可以的。」

李小棠表示，明年秋季入讀幼稚園，或從小學升初中，從初中升高中的學生，都需要提交入學申請，入學申請截止日期是明年2月4日。

李小棠說：「首先要填一份申請表，第二就是提供三種文件，孩子出生證，家長的身份證明，有照片的身份證明，可以是護照或加州身份證，或其他州的身份證，第三需要提交住址證明，對每一類文件的要求，我們在網上有詳細介紹，哪種文件是我們可接納的範圍。」

另外，家長也需要提交孩子的疫苗證明，到目前為止學生的疫苗證明，不需要包括新型肺炎疫苗。

李小棠說：「新冠疫苗不是要求範圍目前來說，加州健康部門未有這個指引。」

家長可以在網上申請，或透過電郵，或填寫紙張申請表親身提交入學申請。

詳情可上網：http://sfusd.edu/enroll，或致電校區入學事務辦事處查詢，電話：(415) 241-6085。

除了在華埠Jean Parker小學舉行入學講座之外，舊金山聯合校區下星期四11月18日也會在Mission區George Moscone小學舉行入學講座，歡迎所有家長參加，也需要網上登記預約，詳情可瀏覽：https://www.sfusd.edu/schools/enroll/resources/enrollment-workshops

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