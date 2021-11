Santa Clara縣議員提出擴大基礎保健醫療計畫（視頻）

【KTSF】

聖塔克拉拉(Santa Clara)縣兩位縣議員週四宣布提出一項擴大基礎保健(primary care)醫療服務計劃,希望讓更多負擔不起醫療保險的居民受惠,有關議案將在下週二表決。

聖塔克拉拉縣議員Joe Simitian和李洲曉(Otto Lee)週四共同宣布一項擴大基礎保健醫療服務計劃,希望將原本計劃的收入門檻放寬至不超過聯邦貧窮線400%,也就是四人家庭年收入低於10萬6千元,此舉預料可讓額外的兩萬個負擔不起醫療保險的居民,也可以被納入計劃內。

這項議案由聖縣縣議會衛生及醫院委員會提出後,將在下週二送交縣議會表決。

聖塔克拉拉縣幾年前為了幫助沒有管道取得基礎保健的人士也能得到醫療服務,開啟這項健保計劃,不過一些收入超過門檻,但是仍然偏低的中產家庭無法從中受惠,這項提案放寬收入上限,讓更多中產階級家庭也能負擔得起醫療保險。

如果獲得縣議會通過,將從2022年年初實施,並由Valley Health Plan為合資格人士註冊這項健保計劃。

