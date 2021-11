奧克蘭華埠商會宣布懸紅一萬尋找槍殺華裔男童兇手

【KTSF 歐志洲報導】

上週六在奧克蘭(屋崙)被流彈擊中死亡,23個月大的孩童Jasper Wu,奧克蘭華埠商會週五宣布懸紅一萬尋找破案線索。

奧克蘭華埠商會主席陳錫澎週五宣布,有民眾聯絡他們捐錢懸紅一萬元,給提供槍手身份的線索,有民眾從社交媒體提出要捐錢,而奧克蘭華埠商會代Jasper父母在籌款網站GoFundMe眾籌,目前已為Jasper家庭籌到超過20萬元。

快兩歲大的Jasper,母親Cherry An在11月6日星期六下午從舊金山開車回位於東灣Fremont的家,在880公路奧克蘭市中心的路段,坐在安全座椅的Jasper被流彈打中頭部,傷重不治。

陳錫澎要民選官員對奧克蘭的治安問題負責。

陳錫澎說:「奧克蘭所有地方,不只是華埠或亞裔社區,整個城市,如西奧克蘭、Fruitvale區、東奧克蘭,所有社區都受到(暴力)影響,這不是我們要見到的,有這麼多命案,民選官員要知道,你們不單是對市內好的事情有功勞,也需要為我們社區的公共治安負責。」

奧克蘭警察局長LeRonne L. Armstrong表示,對市內今年的119起兇殺案感到厭惡。

Armstrong說:「這種暴力必須停止,我們必須見到槍支從社區中取走,我們盡一切能力,用所有資源打擊奧克蘭的暴力問題,沒能達到我想要的成效,也令我感到傷心。」

這起命案由加州公路巡警(CHP)負責調查,有任何線索的民眾,可以致電(707) 917-4491。

如果想捐款給Jasper一家,請點擊:https://www.ktsf.com/jasperwu/

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。