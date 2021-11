【KTSF】

一項新研究顯示,在美國有色人種有更高的新型肺炎感染風險。

根據星期四美國醫學會雜誌一份研究發現,非洲裔、拉美裔和亞裔美國人的新型肺炎檢測呈陽性的機率不但比白人為高,並更有可能要進入重症病房。

研究人員認為,工作場所可能是一個因素,有色人種較多從事那些需要與公眾互動的工作,這個令他們有更高感染風險,而某些會導致重症的健康情況,也可能令少數族裔人口爆發疫情。

