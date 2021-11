【KTSF】

在12小時內,東灣奧克蘭(屋崙)發生3宗槍擊案。

其中一宗槍擊案在下午2點半左右,發生在Fox Thearter劇院,一名音樂會觀眾在劇院門口中槍受傷。

在幾小時後,約晚上9點半左右,在97街夾B街發生另一宗槍擊案,警方封鎖該區。

在凌晨12點左右,Lakeshore街亦發生一宗槍擊案,一個女子受重傷,警方未知是誰人涉案。

