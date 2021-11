【KTSF】

美國財政部表示,下週一將開始發放新一輪的兒童稅務優惠(Child tax credit)。

符合條件的家庭,每個6歲以下的孩子可以獲得3,600元的補助,而每個6至17歲的孩子可以獲得3千元。

如果國會沒有行動,這將是最後一筆款項。

兒童稅務優惠是疫情救助計劃的一部分,僅2021年有效,國會民主黨人目前仍然在討價還價中的1.75萬億元《重建得更好》福利法案,主張把這項兒童稅務優惠延長到明年。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。