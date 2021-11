東灣先後發生兩宗嬰兒綁架案

【KTSF】

東灣週四晚分別發生兩宗嬰兒綁架案,一宗在Concord市,另一宗在Pittsburgh市,兩案的嬰兒最後安全與家人團聚。

Pittsburgh市的綁架案,附近商舖有閉路電視拍攝到犯案過程,畫面見女匪徒開車逃走,車內當時載著一名1歲的女童Mona,女童的媽媽於是尾隨嘗試追趕。

事發在週四下午約5時45分,女匪徒跳進一輛停泊中的SUV車內,並駕駛離開。

警方發出Amber Alert警報,以及全面調查,幸好有居民在7點幾發現該輛SUV車,以及該名1歲女童,女童最後能與家人團聚,不過女匪徒當時不在。

警方在今早透過民眾舉報,拘捕了24歲白人女子Nataly Ayala,她被控綁架和偷車等罪名。

提供閉路電視片段的修車舖老闆表示,對事件感到震驚,他跟妻子說,他們以後任何時候都不會將孩子獨留車中。

另外一宗在Concord發生的綁架案,4個月大的嬰兒在週四晚10點幾安全同家人團聚。

該案的匪徒從一個商場的停車場,開走載著嬰兒的汽車,並在一英里外連人帶車棄置在路邊,目前仍然在逃。

