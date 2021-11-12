東灣先後發生兩宗嬰兒綁架案

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東灣週四晚分別發生兩宗嬰兒綁架案，一宗在Concord市，另一宗在Pittsburgh市，兩案的嬰兒最後安全與家人團聚。

Pittsburgh市的綁架案，附近商舖有閉路電視拍攝到犯案過程，畫面見女匪徒開車逃走，車內當時載著一名1歲的女童Mona，女童的媽媽於是尾隨嘗試追趕。

事發在週四下午約5時45分，女匪徒跳進一輛停泊中的SUV車內，並駕駛離開。

警方發出Amber Alert警報，以及全面調查，幸好有居民在7點幾發現該輛SUV車，以及該名1歲女童，女童最後能與家人團聚，不過女匪徒當時不在。

警方在今早透過民眾舉報，拘捕了24歲白人女子Nataly Ayala，她被控綁架和偷車等罪名。

提供閉路電視片段的修車舖老闆表示，對事件感到震驚，他跟妻子說，他們以後任何時候都不會將孩子獨留車中。

另外一宗在Concord發生的綁架案，4個月大的嬰兒在週四晚10點幾安全同家人團聚。

該案的匪徒從一個商場的停車場，開走載著嬰兒的汽車，並在一英里外連人帶車棄置在路邊，目前仍然在逃。

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