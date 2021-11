【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦衛生部指,今年9月份因新型肺炎而住院的人數接近歷史高位。

衛生部指,在9月1日的住院人數,是疫情爆發以來的第二高,接近10.4萬人住院。

而最新的數據顯示,現時住院人數已下降至大約4.7萬人,這與上週差不多,比兩星期前下降了6%。

但是在天氣較冷的州份,住院人數再次呈上升趨勢,過去一周,有11個州份已經出現了增長。

對於未接種疫苗的人來說,住院的風險更高,在8月份的時候,未接種疫苗人士的住院率,比完全接種疫苗的高出近19倍。

