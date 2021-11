Chabot太空及科學館重新開放

【KTSF 朱慧琪報導】

相隔20個月,東灣奧克蘭(屋崙)的Chabot太空及科學館週五重新開放。

科學館有全新翻新的外型、新的銀河探索者的演示和視頻,和新設的NASA太空總署展覽中心,而很多展品從沒公開展覽過。

市民能夠更了解科學、技術、工程、藝術和數學。

太空總署Ames中心董事Eugene Tu說:「這是接觸社區尤其是孩子的機會,我們想啟發和激勵下一代,特別是上初中和高中的階段,他們決定將來要學習什麼。」

負責人表示希望今日的揭幕能夠栽培每一位STEM的學生,實現他們科學家的夢想。

Chabot太空及科學館董事Adam Tobin說:「我們談論的是學習體驗,包括展品、文物、動手學習的機會、有機會與太空總署的科學家、研究人員、工程師會面。我們對所創造的學習機會進行了廣泛的思考。」

館內規定無論訪客是否已經接種疫苗,年齡2歲以上人士,必須在所有室內和室外場所都戴上口罩。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。