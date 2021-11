市參事楊馳馬在舊金山華埠與商戶會面（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

在加州眾議會代表舊金山(三藩市)東部的眾議員邱信福,在任期屆滿之前辭去職務,出任舊金山市府律師,有意競選這議席的參選人,已經逐漸開始競選活動,目前代表田德隆區的市參事楊馳馬(Matt Haney),本週在華埠會見商戶。

楊馳馬本週到訪華埠,特地與華埠商戶會面,了解他們面對的問題,一些華埠商戶最近面對有人以聯邦殘障人士法起訴,楊馳馬提出應該修改這聯邦法例,在加州檢舉不斷提出這類訴訟的律師,並提出要市府幫助面對這些訴訟的商戶。

華埠街坊會主席李兆祥(Pius Lee)說:「他對華埠的問題很清楚,很願意幫助我們。」

楊馳馬表示,邱信福過去七年有為華裔社區爭取權益,楊馳馬表示,將繼續在住屋、健保和安全問題上努力,並幫助小商業得到州府方面的幫助。

楊馳馬說:「我們必須保障公共安全,特別關注針對亞裔的仇恨與暴力事件,必須追責仇恨犯罪,為受害人提供資源,而華裔社區也還沒有在可負擔房屋方面獲得足夠的資源。」

除了楊馳馬,目前有意競選加州眾議會第17選區議席的還有前市參事David Campos、舊金山市立大學校董Thea Selby和商人Bilal Mahmood,選舉將在明年初舉行。

