市參事楊馳馬在舊金山華埠與商戶會面（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

在加州眾議會代表舊金山（三藩市）東部的眾議員邱信福，在任期屆滿之前辭去職務，出任舊金山市府律師，有意競選這議席的參選人，已經逐漸開始競選活動，目前代表田德隆區的市參事楊馳馬（Matt Haney），本週在華埠會見商戶。

楊馳馬本週到訪華埠，特地與華埠商戶會面，了解他們面對的問題，一些華埠商戶最近面對有人以聯邦殘障人士法起訴，楊馳馬提出應該修改這聯邦法例，在加州檢舉不斷提出這類訴訟的律師，並提出要市府幫助面對這些訴訟的商戶。

華埠街坊會主席李兆祥（Pius Lee）說：「他對華埠的問題很清楚，很願意幫助我們。」

楊馳馬表示，邱信福過去七年有為華裔社區爭取權益，楊馳馬表示，將繼續在住屋、健保和安全問題上努力，並幫助小商業得到州府方面的幫助。

楊馳馬說：「我們必須保障公共安全，特別關注針對亞裔的仇恨與暴力事件，必須追責仇恨犯罪，為受害人提供資源，而華裔社區也還沒有在可負擔房屋方面獲得足夠的資源。」

除了楊馳馬，目前有意競選加州眾議會第17選區議席的還有前市參事David Campos、舊金山市立大學校董Thea Selby和商人Bilal Mahmood，選舉將在明年初舉行。

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