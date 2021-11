美國20年來首個退伍軍人日無現役軍人海外作戰

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登在週四的退伍軍人日前往維珍尼亞州阿靈頓國家墓地,向陣亡戰士致敬,今次也是美國20年來,第一個退伍軍人日並沒有現役軍人在海外作戰。

拜登在8月底結束美國20年來的阿富汗戰爭,他趁著週四的退伍軍人日,感激曾經在阿富汗戰爭中服役的軍人和家屬的付出,他形容這些軍人是國家的靈魂。

拜登說:「退伍軍人代表美國的最好,你們是美國的脊柱,不僅是支柱,你們是這國家的脊柱,所有人都欠了你們,所以在退伍軍人日和每一天,我們都感激你們,作為國家的神聖義務,向你們的付出致敬。」

拜登又承諾,確保回國的軍人得到優厚的福利。

今年是20年來在退伍軍人日,首次沒有美軍在海外作戰,因為拜登在8月底撤出駐阿富汗美軍,結束美國在該處20年的戰事。

盟國批評拜登單方面行動沒有諮詢盟國,共和黨人也抨擊他的撤軍決定未成熟,對於拜登政府處理阿富汗的疏散撤軍行動造成的混亂,也受到廣泛批評,而部份退伍軍人組織對於阿富汗戰爭在混亂情況下結束也感到沮喪。

但拜登多次重申,阿富汗戰爭如果繼續拖下去,對美國無好處,他認為這場戰爭應該早在幾年前結束,因此對於撤軍決定並沒有後悔。

