灣區多市舉行活動慶祝退伍軍人日（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

週四是雙十一退伍軍人日 ,全國各地包括灣區多個城市在內都有舉行活動,向退伍軍人致敬。

聖荷西市中心週四舉行巡遊活動,有軍隊管弦樂團表演,裝甲車巡遊等,不少民眾都有參與。

南灣Santa Clara縣參事李洲曉(Otto Lee)是一名服役了美國海軍28年的退伍軍人,他說他的外公在1935年都曾服役美國海軍26年。

李洲曉說:「現在很多針對華人或亞裔的歧視,其實是很無知的,因為我們亞裔和華人,對軍隊和美國的貢獻是非常大。」

有居住在中半島Redwood City的退伍軍人表示,今日的意義在於抽時間感激所有軍人為國家作出的貢獻。

前美國海軍陸戰隊預備役上校William Peacock說:「未服役過的人有責任去改善國家,藉著去好好投票,教孩子如何做個好公民,這就是退伍軍人節的意義,團結國家,感謝軍人。」

他也指出,現時美國政府對退伍軍人的保障不足夠,其中最令他憂心的是,全國平均每日有22名退伍軍人自殺,而政府有責任將這個數字降低至0,又說有很多無家可歸的退伍軍人,至今仍因為濫用酒精和藥物等問題,很需要協助。

另外,在東灣Alameda市的USS Hornet戰機博物館中午都有活動,感謝退伍軍人多年來的貢獻,裡面都有特別展覽,展出歷來參軍的非洲裔女性所帶來的貢獻。

